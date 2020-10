Miljuschka’s hond in razend tempo beroemd en topless Tatum knuffelt kat

Recensie Fantastic Be­asts-ac­teur in sprookje over ideale politicus

2 oktober Bestaat er zoiets als een volkomen integere politicus? En wat er gebeurt als hij zijn radicale principes koste wat het kost wil toepassen na een glorieuze overwinning in de IJslandse verkiezingen? Voor deze keuzes staat de onorthodoxe Benedikt Ríkhardsson, gespeeld door Ólafur Darri Ólafsson, de acteerlobbes die het internationale publiek kent uit onder meer de Rowling-verfilming Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.