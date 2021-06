Miljuschka straalt in vrolijk lingeriesetje en Bibi werkt haar wallen weg

Na ontroerend moment op Knoopgala wordt Maan nu ambassa­deur van de Jostiband

1 juni Maan is de nieuwe ambassadeur van de Jostiband. Dat maakten de band en de zangeres vandaag samen bekend tijdens de lancering van het nieuwe platform van de band in Paradiso Amsterdam. Eind vorig jaar maakte de zangeres indruk toen ze tijdens het Knoopgala gitarist Cheyenne hielp toen ze er even niet meer uit kwam.