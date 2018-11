Miljuschka Witzenhausen brengt ode aan moeder Astrid Holleeder

De televisiekokkin plaatste vanochtend een foto op Instagram waarop te zien is hoe zij en haar moeder op houten steigers lopen. Het kiekje staat symbool voor de manier hoe Miljuschka is opgevoed door haar moeder Astrid. ,,Net zoals op deze foto geeft ze me altijd rugdekking terwijl ik mijn levenspad beloop. Ze is mijn rots in de branding.’’



Miljuschka, het nichtje van Willem Holleeder, heeft een onrustige jeugd gehad. Toch wist haar moeder er altijd voor te zorgen dat ze zich kon ontwikkelen, ondanks alle problematiek. ,,Ik denk dat je om lief te hebben vanuit thuis het gevoel moet krijgen goed genoeg te zijn en het waard moet voelen om liefde te ontvangen en te geven’’, schrijft ze bij het bericht. ,,Mijn moeder heeft dit gedaan. Het is haar gelukt om binnen vrij lastige omstandigheden mij veilig te laten voelen, zelfvertrouwen te geven en onder haar liefdevolle toezicht mijn vleugels uit te laten slaan.’’



Judas, het boek dat Astrid Holleeder schreef, kon rekenen op veel aandacht in de media. Ook daar heeft Miljuschka wat over te zeggen. ,,Door haar dappere daden en boek is ze inmiddels een beetje van heel Nederland. Iedereen heeft een mening over haar, de vrouw die boven alles mijn moeder is. Soms wens ik dan dat in de meningsvorming een beetje het oogpunt liefhebben wordt meegenomen’’, doelt ze op alle hatelijke reacties.



De brunette vraagt haar fans daarom om ook eens na te denken over iemand die veel voor hen betekent en een foto daarvan te delen. ,,Zodat we de online wereld een iets mooier, positiever plekje kunnen maken.’’