Miljuschka wordt gestreept bruin in bikini en Rachel is nare reacties zat

Koning krijgt voorproef­je op Strea­mers-con­cert

27 april Het koninklijk gezin heeft vanochtend bij aankomst in Eindhoven alvast een voorproefje gehad op het concert van The Streamers op Paleis Noordeinde. Guus Meeuwis, Thomas Acda, Paul de Munnik, Nick & Simon en Roel van Velzen zongen met elkaar Our House van Crosby, Stills, Nash & Young.