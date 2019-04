Milou twijfelt aan Heikki: Lastiger om hem te vertrouwen

Nog even en de koppels mogen elkaar weer in de armen vliegen. Of juist niet. Is het normaal gesproken Heikki die argwaan krijgt bij het zien van de beelden van Milou en Jietse, was het vanavond andersom. Tijdens het kampvuur moest Milou aanhoren hoe Heikki met zowel Ayleen als zijn eigen vriendin in zijn hoofd zat. En dat kwam hard aan. ,,Ik vind dit echt triest”, reageerde ze. Presentatrice Annelien vroeg vervolgens waarom Milou dat zo triest vond. ,,Ten eerste: hij is aan het nadenken. Als ze vraagt waarover zegt hij over mij en Ayleen. Dan twijfelt hij schijnbaar.”



Op de vraag of Milou haar vriend voor de volle honderd procent nog kan vertrouwen, bleef het even stil.,,Lastiger”, luidde de reactie van Milou, die zich hardop afvroeg hoe zij en Heikki uit het Temptation Island-avontuur gaan komen.

Kutgevoel

Ook voor Heikki was het kampvuur vanavond confronterend. Hij moest toezien hoe Milou op het keukenblad klom om vervolgens te twerken in het bijzijn van alle verleiders. ,,Dat is een regel die ze heeft overtreden”, zei hij zichtbaar geraakt. Toch kon Heikki er ook iets positiefs uit halen. ,,Ze heeft in ieder geval niet tegen een van die kerels aan staan twerken.”



Heikki gaf toe dat het zien van de beelden hem een ‘kutgevoel’ gaven, ondanks dat hij stiekem al een vermoeden had wat er zou komen. Het sieraadje dat Milou als cadeautje van Jietse kreeg, werd ook getoond tijdens het kampvuur. Daar reageerde Heikki echter vrij nonchalant op. ,,Ik weet niet hoe dat bij haar is. Is het vriendschap, is het liefde? Ik weet het niet. Dat moet ik van haar horen.”

Type

Maar er waren nog meer confronterende beelden te zien vanavond. Laura moest aanhoren hoe Roger aan verleidster Hung bekende dat Laura eigenlijk niet zijn type is qua uiterlijk. ,,Laura is niet mijn Temptation“,deed hij uit de doeken tijdens een date met de verleidster.



,,Ergens wil je natuurlijk wel dat je vriend je de mooiste vindt”, reageerde Laura. ,,Maar met gevoel en in onze relatie vindt hij mij wel de mooiste, heeft hij me uitgelegd.” Daar liet presentatrice Annelien geen gras over groeien. ,,Kan je dan hierheen komen met een gerust hart?”, daagde ze Laura uit. Maar zij kwam niet met een concreet antwoord daarop. ,,Temptation gaat ook over uiterlijk en lust. En qua uiterlijk en innerlijk vindt hij andere mensen aantrekkelijk. En dat is wat we nu moeten testen, of hij die mensen dan uiterlijk beter vindt dan mij.”



Het Temptation-avontuur zit er bijna op voor de deelnemers. In een preview van volgende week is onder meer te zien hoe Morgan - zo lijkt - het erg gezellig heeft met verleidster Emma. ,,Morgan is mijn bitch. Fuck you, Rodanya!”, luidt de sneer van Emma.