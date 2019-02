Minder leuke Luizenmoeder levert kijkcijfers in

Het leek even niet op te kunnen voor De Luizenmoeder. De eerste aflevering van het tweede seizoen trok, inclusief uitgestelde kijkers, maar liefst 5,1 miljoen nieuwsgierigen. Vorige week keken er ruim 4,1 miljoen mensen naar de schoolpleinserie. Dat De Luizenmoeder gisteravond 'slechts’ 3,5 miljoen kijkers trok, heeft mogelijk te maken met afhakers.



Op sociale media werd er namelijk volop geklaagd over de Kinderboekenweek-aflevering. ‘Dit is echt de minst leuke aflevering tot nu toe’ of ‘Het was echt van dik hout zaagt men planken. Uitgekauwde karakters en grappen die dood slaan’, valt er te lezen op onder meer Twitter. Veel kijkers zijn van mening dat het eerste seizoen dan ook stúkken beter was. ‘Het beste is eraf. Wijs besluit dat er geen derde seizoen komt. ‘



De Luizenmoeder stond gisteravond in het teken van de Kinderboekenweek. Er stond directeur Anton een flinke uitdaging te wachten: hij wilde het festijn feestelijk afsluiten door een BN’er uit te nodigen op het slotfeest. Juf Helma was ondertussen druk bezig met het voorlezen van enge sprookjes uit Gruwelijke Rijmen van Roald Dahl, maar daar was Karel niet echt blij mee. Hij maakte zich zorgen om over de impact daarvan op zijn zoon Philippien.