Minister Grapperhaus belt met John van den Heuvel

De twee spraken over het besluit van de Amsterdamse driehoek dat John van den Heuvel de studio van RTL Boulevard niet meer mag bezoeken vanwege de dreiging van een aanslag door criminelen. ,,Grapperhaus belde me net na de gelijkmaker van Virgil van Dijk”, grapte John vanmorgen in de radio-uitzending Evers Staat Op van Radio 538. ‘Ik beloof dat iedereen ermee bezig is, niemand vindt dit leuk’, zei hij.”



De misdaadverslaggever levert vanavond opnieuw zijn bijdrage aan RTL Boulevard vanuit een studio van De Telegraaf. Zijn komst naar de RTL-studio op het Leidseplein brengt te veel risico’s met zich mee, vinden burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, de hoofdofficier van justitie en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg. Naar de achtergrond van het besluit moet John van den Heuvel gissen, maar hij vermoedt dat de dreiging niet langer uit de hoek van motorclub No Surrender komt. In december deed de journalist aangifte tegen No Surrender. Van den Heuvel: ,,Er zijn redenen om aan te nemen dat het niet meer uit die hoek kom. Maar hoe het precies zit, het hoe en wat, dat weet ik niet.”