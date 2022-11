Minister neemt advies ACM over: Radio 10, 538, Veronica of Sky Radio op de tocht

De FM-frequenties zullen opnieuw geveild worden. Dat zijn de negen stoeltjes die beschikbaar zijn op het platform waar radio het meest wordt geconsumeerd. Nieuw is dat een rechtspersoon recht heeft op slechts drie van die plekken. Een hard gelag voor Talpa, dat op dit moment met Radio 10, Radio 538, Veronica en SkyRadio op de FM te horen is.



De nieuwe vergunningen zijn voor een looptijd van twaalf jaar. Het kabinet gaat deze radiostoeltjes, waarbij analoge radio (FM) is gekoppeld aan het nieuwe digitale radio (DAB+), in 2023 veilen. DAB+ moet de opvolger worden van FM, maar het belang van FM is nog altijd groot. Veel mensen luisteren ook radio via een app of hun tv-provider, waarbij alle commerciële zenders te ontvangen zijn. Toch luistert nog altijd een groot deel via de ouderwetse auto-antenne naar de FM. Adverteerders kijken vooral naar die grootste groep. Kortom: wie echt wil meedoen, moet op de FM zitten.

Minister Micky Adriaansens (EZK): ,,Na een aantal door de Tweede Kamer gevraagde verlengingen is het goed om de vergunningen voor landelijke commerciële radiostations nu opnieuw te kunnen veilen. Hoe, waar en wanneer mensen naar muziek, entertainment of nieuws luisteren is in twintig jaar tijd radicaal veranderd, bijvoorbeeld door de opkomst van streamingdiensten, podcasts, sociale media en digitale radio. Door nu te veilen, levert de radiomarkt de komende jaren weer veel luisterplezier voor iedereen op en bieden we ook nieuwkomers een kans op een vergunning.”

Minder verplichtingen in vergunningen

De negen landelijke commerciële zenders van dit moment zijn 100% NL, BNR, Qmusic, Radio 10, Radio 538, Radio Veronica, Sky Radio, Slam! en Sublime. Bij de vorige verdeling van de vergunningen, in 2003, zijn er aan vijf van de negen vergunningen specifieke eisen verbonden qua muziekgenre of thema. De minister stelt nu, in overeenstemming met staatssecretaris Gunay Uslu (OCW), voor om dit bij de aanstaande veiling in 2023 terug te brengen tot twee specifieke vergunningen: één voor Nederlandstalige muziek en één voor nieuws & actualiteiten. Op die plekken zitten nu 100%NL en BNR.

Hoe zit het precies?

De verdeling van de FM-frequenties is een zeer ingewikkelde stoelendans. Lees in dit stuk terug hoe die precies in elkaar steekt.

De huidige verdeling van FM-frequenties is er al sinds 2003. Op 1 september van dit jaar zouden de vergunningen voor de frequenties aflopen en daarom stond vorig jaar een nieuwe veiling gepland. DPG Media (eigenaar van Qmusic) en Talpa lobbyden toen succesvol voor een zogenaamde noodverlenging van drie jaar, omdat hun advertentie-inkomsten door de coronapandemie lager waren dan normaal. De Tweede Kamer en het kabinet stemden daarmee in, maar KINK (dat sinds 2019 uitzendt via internet en digitale radio DAB+, maar niet via FM) stapte naar de rechter. Met succes: de FM-radiofrequenties moeten vóór 1 september 2023 opnieuw worden geveild.

