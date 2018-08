Minister Slob bemoeit zich met 'bekochte' Feyenoord-fan

Justin Bieber hijst zich in flitsend motorjack Nederland­se ontwerp­ster

18:26 Superster Justin Bieber (24) is gespot in een flitsend motorjack dat werd gedecoreerd door de Nederlandse schilderes en graffitikunstenares Loes van Delft. De 27-jarige ontwerpster kreeg van Jeremy, de vader van de hitzanger, foto's toegespeeld waarop te zien is dat Justin daadwerkelijk één van haar cartoonachtige creaties draagt. ,,Oh my god'', reageert Van Delft. ,,Dit is het coolste ooit. Dankjewel.''