Minst bekeken intocht van Sinterklaas in vijf jaar tijd

De intocht van Sinterklaas trok vorig jaar nog ruim 2,2 miljoen kijkers, toen kwamen de Sint met zijn Pieten aan in Dokkum. Het jaar daarvoor kwam hij aan in Maassluis en werd de intocht bekeken door 2,1 miljoen liefhebbers van de kindervriend. Het is overigens niet zo dat de kijkcijfers nu enorm laag zijn. De jaren voor 2014 wist de registratie van de aankomst van de Sint ook net geen twee miljoen kijkers te trekken.



Dit jaar staat het grotemensenjournaal, oftewel het NOS Journaal, bovenaan de ranglijst van Stichting KijkOnderzoek met 1.926.000 kijkers. Het consumentenprogramma Kassa staat op de derde plek (1,4 miljoen) kijkers. Het Sinterklaasjournaal om 18.00 uur staat op de elfde plaats met 746.000 kijkers. RTL 4 scoorde mooie cijfers met All You Need is Love (1,2 miljoen) en Praat Nederlands Met Me (1,1 miljoen). SBS 6 zakte op primetime door het ijs heen met Dance as One, de dansshow wist slechts 298.000 kijkers te boeien.