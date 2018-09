Misbruikslachtoffer Holland's Got Talent-finalist spant kort geding aan

De strafzaak tegen gitaarvirtuoos Lars de R. wordt mogelijk niet aan België overgedragen. Een slachtoffer van seksueel misbruik heeft een kort geding aangespannen om dat te voorkomen. Dat geding dient vanmiddag in de rechtbank in Den Haag.

De strafzaak tegen de 26-jarige De R., in 2009 finalist in Holland's Got Talent staat volgende week gepland in Alkmaar. In Nederland wordt De R. vervolgd voor het misbruik van dertien jongetjes in Nederland, India en Kroatië. In België gaat het onderzoek over het maken en verspreiden van kinderporno.

,,Schandalig", aldus advocaat Richard Korver namens het slachtoffer. Volgens hem is dit zonder overleg met het slachtoffer besloten. ,,De gevolgen voor het slachtoffer zijn groot. Hij wordt op deze wijze gedwongen om tweemaal een voor hem traumatiserende procedure bij te wonen, in Nederland en in België."

Nog niet meegemaakt

Korver zegt zo'n splitsing nog niet eerder te hebben meegemaakt. ,,De feiten zijn gepleegd door een Nederlandse dader, op Nederlands grondgebied en jegens een Nederlands slachtoffer."

Korver is ook een procedure via het gerechtshof in Amsterdam begonnen om het Openbaar Ministerie te dwingen de verdenkingen weer samen te voegen, dus om De R. voor zowel het misbruik als het maken en verspreiden van kinderporno in Nederland te vervolgen. Inzet van het kort geding is om de verdenkingen samen te voegen of om de strafzaak volgende week aan te houden, tot het Amsterdamse hof een beslissing heeft genomen.