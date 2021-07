‘Mishandelde’ Shima Kaes: ‘Familie De Mol bood mij zwijggeld’

updateDe familie De Mol heeft zwijggeld geboden aan Shima Kaes, zodat ze de vermeende mishandeling door haar ex-verloofde Johnny voor zich zou houden. Dat beweerde ze vandaag in de rechtbank in Den Haag.

Kaes heeft het aanbod afgewezen en geen geld aangenomen, vertelde ze in een statement via een Zoom-verbinding vanuit Spanje, waar ze woont. Een woordvoerder van de familie De Mol beraadt zich nog op een reactie.

De zaal zag Kaes niet, de rechter en advocaten wel. Tijdens de passage over het zwijggeld haperde de verbinding en moest ze haar woorden herhalen. Het geluid stond daarnaast zo hard dat de rechter zei te hopen dat ‘zeker hier vooraan niemand een gehoorbeschadiging heeft opgelopen’.

Quote Als ex-verloofde weet ik dat de familie De Mol voor hun reputatie alles uit de kast haalt, door bijvoor­beeld karakter­moord te plegen Shima Kaes

Het was voor het eerst dat Kaes aan het woord kwam over de zaak. Ze spande een kort geding aan tegen de Staat, omdat zij vindt dat ze geen onafhankelijke beoordeling krijgt van de aangifte die ze vorig jaar deed tegen Johnny de Mol voor poging tot doodslag en zware mishandeling.

,,Ik ben in 2014 gaan samenwonen met mijn ex-verloofde Johnny de Mol’’, vertelde ze vandaag. ,,De verloving heb ik in mei 2015 verbroken, nadat hij mij voor de derde keer zwaar heeft mishandeld. Mijn verwondingen hiervan zijn door twee artsen vastgesteld en in een medische verklaring vastgelegd. Voorts zijn er ook gedateerde foto’s van deze verwondingen en zijn er audiotapes waarin Johnny openlijk en vol trots de mishandelingen heeft erkend. Ook zijn er diverse getuigen en WhatsApp-gesprekken waarin Johnny dit heeft erkend”, las zij voor.

Volledig scherm Johnny de Mol en Shima Kaes in 2014. © ANP Kippa

Karaktermoord

Kaes vertelde waarom ze pas jaren na de relatiebreuk aangifte deed. ,,Uit angst voor mogelijke wraak van de familie De Mol heb ik het niet meteen aangedurfd”, stelde ze .,,Als ex-verloofde weet ik dat de familie De Mol voor hun reputatie alles uit de kast haalt, door bijvoorbeeld karaktermoord te plegen.’’

In 2016 nam ze toch een advocaat in de arm. Die zou haar hebben verteld dat de familie De Mol ‘totaal voorbereid’ was op een aanval en er ‘een scenario’ klaarlag rond haar. ‘Het is me duidelijk dat als je iets doet, je zoveel shit over je heen gaat krijgen en daar maak ik me zorgen over’, zou de raadsman hebben geschreven op WhatsApp.

Quote Niemand mag hiermee ooit wegkomen, en dus ook niet als je Johnny de Mol bent Shima Kaes

Na dat appje stortte Shima naar eigen zeggen in, gaf ze het ‘uit angst’ op en emigreerde ze naar Spanje. ,,Ik heb daar mijn leven weer opgepakt en twee bedrijven opgezet. Ik heb geprobeerd mijn trauma te verwerken en het verleden achter mij te laten. Dat is niet gelukt en zeker niet nadat een journalist in zijn boek een verhaal wilde schrijven over mijn trauma.”

In dat boek, De Mol: De machtigste mediafamilie van Nederland, schrijft Mark Koster over de explosieve relatie tussen Johnny en Shima. Kaes zou hebben meegewerkt aan dat boek en volgens de familie De Mol bood ze aan details over de relatie te verzwijgen in ruil voor geld. Van zulke afdreiging, oftewel afpersen zonder te dreigen met geweld, deed de familie aangifte.

Quote Ik heb geprobeerd mijn trauma te verwerken en het verleden achter mij te laten. Dat is niet gelukt Shima Kaes

,,Ik heb daar niet aan meegewerkt’’, zei Kaes vandaag over het boek. ,,En de familie De Mol is niet afgeperst door mijn juridische adviseurs. Dit was een goedkope poging van de familie om onze geloofwaardigheid te schaden.”

Tot slot stelde ze: ,,Ik hoop hiermee andere vrouwen aan te moedigen die slachtoffer zijn geweest van geweld, in welke vorm dan ook, om niet meer stil te zwijgen. Want het gebruik van geweld is onacceptabel. En niemand mag daarmee ooit wegkomen, en dus ook niet als je Johnny de Mol bent. Hier ligt een belangrijke taak voor het OM om heel zorgvuldig met deze zaak om te gaan.”

Waar gaat het kort geding over?

Het kort geding gaat over de behandeling van de verschillende aangiftes die beide kampen de afgelopen tijd deden. Voorafgaand aan de aangifte van Kaes over mishandeling en poging tot doodslag lag er al een aangifte van de familie De Mol wegens de afdreiging door de advocaten van Kaes. Zij deden vanwege die klacht aangifte tegen De Mol jr. en sr. vanwege ‘het doen van een valse aangifte’.

Volgens Kaes kan het OM in Amsterdam nooit objectief naar de aangifte van mishandeling kijken, als dat tegelijkertijd ook onderzoekt of Kaes en haar advocaten hebben geprobeerd de familie De Mol veel geld af te troggelen. ,,Nu het onderzoek naar de drie aangiftes door OM Amsterdam wordt vermengd, heb ik geen vertrouwen in een onafhankelijke beoordeling daarvan. Daarom zie ik graag dat mijn aangifte naar een ander parket gaat”, aldus Kaes.

Breuk kort na verloving

Johnny de Mol en de Perzisch-Siciliaanse Kaes kregen in 2014 een relatie. In april 2015 verloofden ze zich, maar een maand later gingen ze uit elkaar. Ze deelden niet meer hetzelfde toekomstbeeld, luidde toen de verklaring.

Na de breuk liet Shima weten dat die ‘niet op een heel chique manier’ was verlopen. Waarom dat zo was, werd niet duidelijk. ,,Toen ik met een aantal feiten werd geconfronteerd, was ik heartbroken”, zei ze wel. Volgens haar was Johnny helemaal niet klaar voor een huwelijk, terwijl hij wel deed alsof dat zo was. Ze benadrukte verder dat ze zelf niet vreemd was gegaan.



Inmiddels is Johnny al jaren gelukkig met voormalig Kus-zangeres Anouk van Schie (38), met wie hij in 2018 trouwde.

‘Kaes heeft geen stem’ Een deel van de zitting ging vandaag over de inzet van rechercheurs. In mei van dit jaar benaderde een rechercheur de moeder en zus van Kaes voor onderzoek. Kaes vindt dat er voor de twee aangiftes twee verschillende rechercheurs moeten komen, zo stelde haar belangenbehartiger Karim Aachboun, die vandaag op de zitting was. ,,Wat ze verkeerd hebben gedaan, is dat ze voor de verschillende aangiften één rechercheur hebben aangesteld. Dan krijg je een vermenging in het onderzoek”, aldus Aachboun. De advocaat van de Staat, mevrouw Bitter, stelde dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. ,,De drie aangiftes zijn in behandeling gegeven aan twee officieren van justitie. De aangifte van mevrouw Kaes wordt onder leiding van een andere officier van de politie onderzocht dan de aangifte van poging tot afdreiging en het doen van een valse aangifte. Die aanpak is zorgvuldig.” Advocaat Bitter stelde dat de rechercheur de moeder en zus had benaderd omdat ‘mevrouw Kaes zelf onbereikbaar was en haar adviseur de recherche niet te woord wilde staan’. ,,Ogenschijnlijk viel het verkeerd dat de recherche toen zelf verder onderzoek is gaan doen om contact met mevrouw Kaes te krijgen. Maar aangever (team Kaes, red.) bepaalt niet hoe een aangifte wordt onderzocht. Voor de goede orde: de recherche had hier geen verborgen agenda. De onderzoeken naar de aangiftes zijn deugdelijk ingericht. Mevrouw Kaes heeft geen stem in de keuzes die daarbij gemaakt worden.”

