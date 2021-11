Mode-icoon Virgil Abloh (41) overleden aan de gevolgen van kanker

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Meer dan twee jaar vocht Virgil dapper tegen een zeldzame, agressieve vorm van kanker, cardiaal angiosarcoom’, schrijven zijn nabestaanden. ‘Hij koos ervoor om zijn strijd privé te strijden nadat hij in 2019 zijn diagnose kreeg. Hij onderging talloze zware behandelingen, terwijl hij zich in bleef zetten voor verschillende belangrijke mode-, kunst- en cultuurorganisaties.

Mode en hiphop

Virgil Abloh groeide op in Chicago en studeerde af als ingenieur-architect. Hij werkte onder meer samen met Nike, Champion, Le Bon Marche, Selfridges, SSENSE, Timberland, Burton, Jimmy Choo, Chrome Hearts, Equinox, Sunglass Hut en zelfs McDonald’s en IKEA.



In 2009 liep hij samen met Kanye West stage bij het modemerk Fendi, waarna hij een tijd lang verantwoordelijk was voor het artwork en de look van het merk van de rapper. Dit vertaalde zich in albumcovers, tournees en merchandise. Hij werd bekend bij het grote publiek toen hij in 2012 zijn eigen kledinglabel Off-White oprichtte.