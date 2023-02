Modejournalist Droogendijk: ‘Met dit groene tasje geeft Amalia pit aan haar bloemetjesjurk’

In de ambtswoning van gouverneur Ajuma Baly troffen het koningspaar en prinses Amalia zo’n 75 bewoners van Sint Maarten, die zich hebben ingezet bij de wederopbouw na de verwoestende orkaan Irma en tijdens de coronacrisis.

Volledig scherm Koningin Máxima en prinses Amalia voor aanvang van een receptie bij de gouverneur op Sint Maarten. © Brunopress

Amalia koos voor de gelegenheid een nieuwe avondjurk van Erdem, weet modejournalist Josine Droogendijk. ,,Dat is een merk dat we kennen van prinses Kate, maar bij Amalia had ik het nog niet gezien. Na twintig jaar Máxima gevolgd te hebben weet ik altijd wel in welke hoek in moet zoeken qua designers, maar Amalia brengt weer wat nieuwe merken met zich mee.”

Ze is te spreken over de keuze van de kroonprinses. ,,Amalia houdt van lange bloemetjesjurken, maar én een lange rok, én lange mouwen én een hoog decolleté zorgt voor een bloemenzee. De korte mouw van deze jurk geeft een frissere, jongere look”, zegt Droogendijk. ,,Zo'n bloemetjesjurk is vrij tijdloos, die kan ze op latere leeftijd ook nog aan. Ze speelt qua kleding op safe, maar geeft met de accessoires pit aan haar outfit. Nu bijvoorbeeld met dat groene tasje dat we eerder deze reis ook al zagen.”

Volledig scherm Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia voor aanvang van een receptie bij de gouverneur op Sint Maarten. © Brunopress

Uit het enorme aantal koffers dat het koningspaar en hun dochter voor deze reis heeft meegenomen - de zogeheten koffervlucht gaat steeds een dag voor het gezelschap uit - haalde koningin Máxima een gouwe ouwe voor de receptie.

,,Haar jurk met volantmouwtjes is van Valentino en werd al gedragen in 2011", zegt Droogendijk, die benadrukt dat de koningin veel in haar fitnesszaal te vinden is om haar taille te behouden, zodat ze de oudere kledingstukken nog moeiteloos kan dragen. ,,Alleen verandert de mode natuurlijk wel. Je ziet aan het hof nu niet veel jurken meer boven de knie, dat is deze wel. Een jurk die ze eerder deze reis droeg, was speciaal wat langer gemaakt, maar daar leent dit model zich niet voor.”

Kortste landingsbaan

Woensdagochtend vliegen de Oranjes met een chartertoestel naar Sint Eustatius, voor een bezoek aan die bijzondere gemeente van Nederland. Regeringstoestel PH-GOV mag daar niet landen. Datzelfde geldt een dag later voor het eiland Saba, dat beschikt over de kortste start-/landingsbaan ter wereld, voor commerciële vluchten.

Op Sint Eustatius staan onder meer het slavernijverleden en de natuur op het vulkanische eiland centraal. Samen met haar ouders bezoekt Amalia in twee weken de zes eilanden die samen het Caribisch deel van haar toekomstige koninkrijk vormen.

