Modeontwerper Alexander Wang ontkent seksueel wangedrag

Model Owen Mooney vertelde in een video op TikTok over zijn ervaringen met Wang. ,,Hij begon me te betasten, met zijn hand langs mijn been en langs mijn kruis. Ik bevroor totaal omdat ik in shock was. Ik keek naar links en zag dat het een heel beroemde modeontwerper was.” Na de video van Mooney volgden al snel meer meer mensen op sociale media die de modeontwerper beschuldigden van seksueel wangedrag.