Modern Family-actrice deelt misbruikervaring

De actrice plaatste haar ervaring vlak na de getuigenis van Christine Blasey Ford, die de Amerikaanse kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh beschuldigt van aanranding. Het vermeende misbruik vond 36 jaar geleden plaats. Critici zetten vragen bij het verhaal van Ford, omdat ze er 36 jaar over zweeg. Net als anderen dat in de afgelopen dagen deden, maakte Sarah haar verhaal bekend om duidelijk te maken dat veel slachtoffers van seksueel geweld zwijgen over wat hen overkomen is.



,,Hij was een vriend. Het was oudejaarsavond in mijn laatste jaar op de middelbare school. Iedereen was dronken. Hij verschafte zich toegang tot de badkamer waar ik in zat. Ik hoopte dat het een slechte droom was maar mijn kapotte panty bewees de volgende ochtend het tegendeel.", schreef de actrice. ,,Ik dacht dat niemand me zou geloven. Ik wilde niet dramatisch genoemd worden. Want ik had geen nee gezegd. Dat kan gebeuren als je in shock bent."



Later deelde Sarah een filmpje van de Time's Up-beweging, waarin Kavanaugh wordt gevraagd zich terug te trekken. Tijdens de hoorzitting over zijn aanstelling gisteren liet de rechter echter weten dat hij zich niet zal laten 'intimideren' om zich terug te trekken.