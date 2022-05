Moeder Alec Baldwin op 92-jarige leeftijd overleden

In een tekst die de 64-jarige Baldwin bij een foto van zijn moeder deelt, schrijft hij dat ze ‘een vechter’ was, nadat ze borstkanker had overleefd. Nadat Carol schoon was verklaard van borstkanker, zette ze zich in om geld op te halen voor goede doelen die vrouwen met borstkanker helpen. ‘De laatste 25 jaar van haar leven heeft ze daar veel energie aan besteed. We zijn allemaal enorm trots op haar’, aldus haar zoon.