Moeder Oprah Winfrey op Thanksgiving overleden

Venita Lee werd in 1935 geboren in Mississippi. Zij trouwde met Vernon Winfrey, in 1954 werd Oprah geboren. De opvoeding van Oprah was echter niet te combineren met haar werk als huishoudster in Milwaukee; daarom werd Oprah opgevoed door haar grootmoeder. Pas op haar zesde kwam zij weer bij haar moeder wonen.

Door deze noodgreep was de relatie tussen Winfrey en haar moeder altijd ‘wankel’, stelde de tv-presentatrice zelf. ,,Ik bleef mezelf maar afvragen: wat is precies een moeder? Hoe moet je je over zo iemand voelen als je haar jaren niet hebt gezien?’’