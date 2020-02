Moeder van Delphine Boël: Mededeling van Albert was klap in gezicht van mijn dochter

De verklaring die de Belgische koning Albert II maandag deed, waarin hij erkent dat hij de biologische vader is van Delphine Boël, "is een slag in het gezicht van mijn dochter". Dat zegt Sybille de Sélys Longchamps, de moeder van Delphine Boël, vandaag in een Belgische krant.

Albert II maakte maandag bekend dat DNA-onderzoek had uitgewezen dat hij de biologische vader is van Boël. Albert ontkende altijd stellig dat Delphine Boël zijn biologische dochter was. Afgelopen maandag gaf hij aan dat hij niet langer zou betwisten dat hij de wettelijke vader is. ,,Ook al zijn er juridische argumenten en bezwaren’’, luidde het. Zo wees Albert II erop dat hij zich sinds de geboorte van Delphine Boël nooit gemengd heeft in ‘familiale, sociale of educatieve beslissingen’ over haar en dat hij ‘steeds de band heeft gerespecteerd tussen mevrouw Delphine Boël en haar wettelijke vader’.

,,De houding komt mij onmenselijk over", reageert de moeder van Delphine Boël op die mededeling. ,,Ik probeer omstandigheden te vinden om het hem niet kwalijk te nemen. Hij heeft een erg moeilijke kindertijd gehad. Hij heeft zijn moeder nooit gekend. Dat is een gemis’’, zegt ze. Sybille de Sélys Longchamps bevestigt ook dat ze beslissingen over haar dochter alleen heeft genomen.

Verzet dna-test

Delphine Boël stapte in 2013 naar de familierechtbank om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen. Albert II, de vader van de huidige koning Filip, had zich altijd verzet tegen een dna-test.

In december vorig jaar bepaalde het hoogste rechtscollege in België dat de voormalige koning van België zijn dna moest afstaan om uitsluitsel te geven in de jaren lopende zaak. Delphine Boël stelde al sinds 1999 dat zij het resultaat is van een geheime affaire die de vorst in de jaren 60 had met haar moeder, Sybille de Sélys Longchamps. Dat maakte ze toentertijd bekend in een boek, de juridische strijd begon in 2013.

Erfenis

Boël liet eerder al in een interview met Die Welt weten niet op zoek te zijn naar een nieuwe vader. ,,De wonden zijn te diep. Ik wil gewoon een duidelijk wettelijk kader om mijn leven en dat van mijn gezin te beschermen.’’

Nu koning Albert heeft erkend dat Delphine zijn dochter is, kan zij ook aanspraak maken op de erfenis. Of ze ook de titel van prinses kan claimen, is niet duidelijk. Maar om de erfenis en de titel van prinses zou het haar nooit te doen zijn geweest, heeft Boël eerder in interviews gezegd.