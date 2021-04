Moeder van Mark en Donnie Wahlberg (78) overleden

Davina Michelle en Thekla Reuten bundelen krachten voor water-act op songfesti­val

16 april Zangeres Davina Michelle en actrice Thekla Reuten zullen tijdens het Eurovisie Songfestival dit jaar een bijzondere, op water geïnspireerde act doen. De interval-act, die te zien is tijdens de eerste halve finale op 18 mei draagt de titel The Power of Water.