Mogelijk songfestivallied Waylon blijkt cover van Amerikaanse countrysong

Waylon verzekerde recent bij DWDD dat hij de vijf potentiële songfestivanummers zelf had geschreven. Toen presentator Matthijs van Nieuwkerk hem er naar vroeg, antwoordde Waylon met een duidelijk 'ja'. Volgens onze muziekkenner Stefan Raatgever kan de zanger formeel toch met That’s How She Goes naar Lissabon waar het internationale liedjesfestijn dit jaar plaatsvindt. Een regel bij het Eurovisie Songfestival is namelijk, dat een nummer tot november van het jaar vóór een ESF-editie niet commercieel mag zijn uitgebracht. Dat laatste blijkt het geval met het nummer van Mitchell Tenpenny. Dat is namelijk alleen te horen op filmkanaal YouTube. ,,Als Tenpenny het ook op muziekstreamingsdienst Spotify of cd had gezet, dan was het wel commercieel geweest en had Waylon het niet kunnen gebruiken'', aldus Raatgever.



De kans dat Waylon daadwerkelijk met de Tenpennysong naar Lissabon zal gaan om Nederland te vertegenwoordigen, is uiterst klein. Waylon heeft, aldus Raatgever, altijd gezegd dat hij hoe dan ook met een zelf geschreven nummer mee wil doen. Volgens Raatgever is That’s How She Goes, ook al is het geen creatie van Waylon, een prima popsong waarmee je op het Eurovisie-podium zeker geen slecht figuur slaat. ,,Het is een vlotte, traditionele popsong waarin je met een beetje goede wil zelfs een opgevoerde Nashville-versie van The Look, van eighties-relikwie Roxette, kon horen. Alleen het aanstekelijke nanana-refrein ontbrak. Maar That’s How She Goes beschikt over dezelfde oorwurm-kwaliteiten én een betere zanger.''