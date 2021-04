Mogelijk voor het eerst nieuwe muziek van Adam Lambert en Queen op komst

Gitarist Brian May en drummer Roger Taylor, de laatste twee originele bandleden van Queen, hebben samen met Adam ‘enkele dingen uitgeprobeerd’. Door de coronacrisis had de band extra vrije tijd. ,,We zijn volop dingen aan het uitproberen en aan het experimenteren, maar momenteel is er nog niets dat ons het juiste gevoel geeft”, vertelt Brian aan het Amerikaanse tijdschrift Guitar Player.



Dat er ooit nieuwe nummers zouden verschijnen, of zelfs een nieuw album, sluit Brian niet uit. In 1995 bracht de band hun laatste album uit, dat werd samengesteld door enkele overgebleven demo’s en opnames uit 1991. Momenteel brengt de band in hun ‘Queen + Adam Lambert, The Rhapsody Tour’ enkel oude nummers van de band.



Freddie Mercury, Brian, Roger en bassist John Deacon richtten Queen in 1970 op. In 1991 overleed Freddie aan aids en in 1997 stapte John uit de band.