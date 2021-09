Mojo en Unmute Us zijn het zat en slepen staat voor de rechter: ‘Onze branche gaat kapot’

,,De evenementenbranche is verbijsterd over de manier waarop het kabinet omgaat met jongeren en de mensen en bedrijven die in deze branche werken”, aldus Unmute Us.

Toen de nieuwe maatregelen gisteren bekend werden, reageerde de organisatie al verbolgen. ,,Wat ik gehoord heb is eigenlijk nog krommer dan wat er eerder al naar buiten kwam”, zei de organisator van de protestbeweging Unmute Us. ,,Het lijkt willekeur. Waarom mag een club straks wel open op volle capaciteit en mag een ongeplaceerd evenement maar 75 procent binnenlaten?”

Kind van de rekening

,,We zijn het zat om kind van de rekening te zijn en zo steeds aan de verkeerde kant uit te komen als de overheid met twee maten meet. Dit besluit is een verkapte weigering van onze eisen en een doelgerichte actie om onze branche kapot te maken. (Dance)evenementen en de creativiteit van de nacht worden hiermee te grabbel gegooid. We laten ons niet langer doodzwijgen. Unmute Us!” zegt de organisatie.

Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en Mojo dagen daarom de overheid voor de rechter. Dit wordt ondersteund door de Alliantie van Evenementenbouwers en de Vereniging van Evenementenmakers. ID&T spande eerder dit jaar namens de branche al een kort geding aan tegen de staat, maar trok dat later weer in.

Onbegrijpelijk

Protesten

Tienduizenden mensen namen afgelopen zaterdag deel aan Unmute Us-protesten, die in tien steden plaatsvonden. De betogers eisten de onmiddellijke openstelling van Nederlandse evenementen en festivals. Tijdens de protestmarsen die werden gelopen was er muziek, en er werd gedanst en gedronken.

De organisatie stelt dat er in totaal meer dan 150.000 mensen meededen, onder wie 80.000 in Amsterdam. Verschillende gemeenten meldden echter lagere aantallen. Het tweede protest werd volgens de organisatie ondersteund door ruim vierduizend organisaties uit de evenementenbranche en meer dan 425 artiesten en sprekers. Volgens de organisatoren kan de sector gewoon open ‘zonder dat de druk op de zorg exponentieel groeit.’

Het bewijs daarvoor zien ze in evenementen als voetbalwedstrijden en de Formule 1 in Zandvoort. Hun oproep aan het kabinet luidt dan ook: ,,Stop de willekeur en open alle grootschalige evenementen.”

Nog veel vragen in Kamer over toegangsbewijs

Partijen in de Tweede Kamer hebben nog veel vragen over de bredere inzet van coronatoegangsbewijzen en het kunnen registeren van de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers. Voor toegang tot horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden moeten mensen binnenkort kunnen aantonen dat ze gevaccineerd of recent negatief getest zijn, of een coronabesmetting hebben doorgemaakt.

De ChristenUnie vindt het plan voor de toegangsbewijzen zoals het er nu ligt ‘zorgelijk’. De partij is onder meer bezorgd dat het voor een verdere tweedeling in de samenleving kan zorgen. Ook heeft de kleinste coalitiepartner nog vragen over de tijdelijkheid van de maatregel, de uitvoerbaarheid en of de testen voor een toegangsbewijs wel gratis blijven.

D66 is voor beide maatregelen, en wil zelfs meer mogelijk maken voor het nachtleven. Kamerleden Jan Paternotte en Romke de Jong pleitten er in NRC voor om een voorbeeld aan Duitsland te nemen, waar clubs en discotheken weer open mogen als ze alleen mensen binnenlaten die ingeënt of recent besmet zijn geweest. Het kabinet staat daarvoor open, maar wil wel er wel eerst over in debat.

Coalitiepartij VVD laat weten ook nog een aantal vragen te hebben voor de experts, die de Tweede Kamer woensdagavond in een technische briefing bijpraten. Ook het CDA wil nog niet vooruitlopen op de briefing en het debat.

De SP ziet te veel privacybezwaren, en vindt mede daarom beide voorstellen niet proportioneel, zegt Kamerlid Maarten Hijink. De partij zal de plannen niet steunen. Volt vindt dat de toegangsbewijzen een uiterst middel moeten zijn. Dit is daarvoor niet het moment, stelt de partij. ,,Een coronapas mag geen middel zijn om een hogere vaccinatiegraad te bereiken.”