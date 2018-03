Mol Jan Versteegh: ‘Ik dacht dat Nederland er wel doorheen zou prikken’

Jan Versteegh was mogelijk de brutaalste saboteur uit de geschiedenis van Wie is de Mol? Een die zoveel risico nam dat ook de makers hem flink knepen. ‘Maar ik werd door iedereen vertrouwd joh, het kon gewoon!’

Menig oud-Mol biechtte op dat saboteren best een eenzaam beroep is. Niet alleen tijdens het spel, ook in de maanden na de opnames moet die pokerface intact blijven. Alleen al in dat opzicht is de Mol van 2018 uit een ander hout gesneden. ,,Nee hoor, geen moment last van gehad’’, vertelt Jan Versteegh (32) nog steeds high van zijn rol als opperbedrieger en met hooguit een ‘klein katertje’ van een uitbundige afterparty zaterdagavond na de ontknoping in het Amsterdamse VondelCS.

En het feit dat hij na de opnames nog maandenlang zijn mond moest houden? ,,Heerlijk juist, iets weten wat de rest niet weet. Dan belde Emilio Guzman (de afvaller van aflevering 4, red.) mij weer op met een uitgebreide theorie waarom ik de Mol moest zijn en kwam ik met een even uitgebreid tegenverhaal om hem op andere gedachten te brengen. Waarna hij zijn excuses aanbood. ‘Dat is waar ook, sorry Jan!’ Alleen mijn vrouw wist het. En ik heb het onze pasgeboren baby verteld. Die werd blind vertrouwd, hoefde niet eens een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen!’’

Neem ons eens mee terug naar het moment dat je wist dé Mol te zijn?

,,Iedereen doet een ‘mollicitatie’ waarbij je aangeeft of je eventueel de Mol zou willen zijn. Ik was aan het sporten, kreeg een telefoontje, hoorde: ‘Jij bent de Mol’ en…klik. Opgehangen. Helemaal verbouwereerd belde ik terug om te vragen of dit een geintje was. Niet dus. Ik ben gelijk naar huis gerend om het mijn vrouw te vertellen. Jeetje, dat was gewoon een jaar geleden hè!’’

Je was een onbevreesde, fanatieke, bij vlagen hondsbrutale Mol die veel risico nam. De makers moeten hem hebben geknepen…

,,Bij de woordzoeker streepte ik het woord ‘Mol’ weg door er letters ‘M’ in te verven. Toen keek ik even omhoog waar ik een paar zéér gespannen gezichten van de crew zag. ‘Kijk je alsjeblieft een beetje uit?!’, hoorde ik later. Toen ik zaterdagavond dat moment terugzag waarop ik Stine bel en letterlijk zeg het heerlijk te vinden dat we wéér geld mislopen, dacht ik ook: ‘Wel heel riskant, Jan!’ Maar ik werd door iedereen vertrouwd joh. Het kon gewoon!’’

Echt nooit een keer piekerend wakker gelegen?

,,Echt niet. Ik werd een wakker om half 5 ’s nachts wakker, omdat ik wat geluid hoorde. Zag ik Jean-Marc van Tol (die door ernstig slaapgebrek zelf besloot het spel te verlaten, red.) allemaal lijstjes maken. Ik moest hém geruststellen. ‘Doe eens normaal man, het is ook maar een spelletje hè?!’’’

Filemon Wesselink riep in RTL Boulevard dat jij onmogelijk de Mol kon zijn, omdat je het type bent dat meedoet aan spelletjes om te kunnen winnen.

,,Dat heb ik meer gehoord van vrienden. ‘Daar ben je te fanatiek voor. Jij kunt niet eens een potje dammen zonder te balen dat je verliest. Maar waar zij aan voorbij gaan: als Mol kan je ook ‘winnen’. Door zoveel mogelijk geld uit de pot te houden.’’

Waren er opdrachten waarbij je baalde dat dit níet lukte?

,,Bij die Georgische zangkoren. Ik heb het nog geprobeerd, maar soms moet je gas terugnemen om niet op te vallen. Ik wilde voor kandidaten wel die fanatieke kandidaat blijven. Dus ja, ik duwde die auto waarmee je het gewonnen bedrag kon verdubbelen over de finish. Maar dat ging toch maar om 450 euro.’’

Thomas Cammaert, de Mol van vorig jaar, biechtte op soms zonder voorkennis aan opdrachten mee te doen. Deed jij dat ook?

,,Ik wilde steeds twee uit drie opdrachten met voorkennis Mollen. Bij het spel waar we de kandidaten onder de grond moesten vinden, wist ik bijvoorbeeld ook niet waar de tunnel zich bevond. Maar ik kon daar wel de aanwijzingen naar mijn eigen hand zetten. En soms is er te weinig tijd om met de makers een hele opdracht door te spreken. De eindredactie kan niet tussendoor even zeggen: loop je even mee Jan? Het kan alleen tijdens die hele korte momenten van het biechten voor de camera, dat je even snel hoort welke kleuren je krijgt bij het raften. Of zoals in het park waar ik met een capuchontrui langs alle kandidaten liep. Daar werd de hele groep uit elkaar gehaald en zat iedereen in een ander café te wachten tot ze bij Art moesten komen.’’

Las je als Mol de afgelopen weken ook al die online-theorieën?

,,Dat was erg leuk ja! Wat mij frappeerde was dat niet alleen de kandidaten mij niet verdachten, ook veel kijkers. Ik dacht serieus dat Nederland er wel doorheen zou prikken. Overigens hield ik gedurende het spel ook echt een Molboekje bij om te zien op wie ik als kandidaat zou zitten. En dan was ik helemaal stukgegaan op Ruben. Ik dacht steeds: die man doet zo vaag en is zo stuntelig! Of hij snapt er helemaal niets van. Ik ging op een gegeven moment nog bijna twijfelen of ik wel écht de Mol was.’’

Wat is de meest bizarre reactie die je online tegenkwam over jouw aandeel in het spel?

,,Iemand die op Twitter riep mijn naam op zijn voorhoofd te tatoeëren als ik de Mol zou zijn. Zou die persoon zich misschien nog kunnen melden? Ik wil haar graag met hem in contact komen, haha.’’

Veel mensen dachten ook dat je de Mol niet kon zijn, omdat je vrouw zwanger was en je elk moment naar huis kon terugkeren voor de bevalling…

,,Zij is niet alleen de leukste en knapste vrouw van de wereld, ook de meest relaxte. ‘Lieverd, ga nou maar. Die kans komt maar één keer voorbij.’ Overigens, toen ik vertrok was ze vijf maanden zwanger. Niet acht ofzo, anders was ik natuurlijk niet gegaan.’’

Tot slot nog even die merkwaardige opmerking van jou in aflevering 1: ‘Waar in Kiev zitten jullie?’ Jij wist natuurlijk al dat elk duo in een ander land zat. Gaf je bewust een voorzetje?