‘Mol-kandidaat Jaike Belfor moeten we scherp in de gaten houden’

Was Merel Westrik vorig jaar een goede Mol? Wat maakt een sterk seizoen? Tienhooven, Ipenburg (dé Mol in 2007) en presentator (tevens oud-kandidaat) Jamie Trenité gaan uitgebreid in op de nieuwe reeks van de kijkcijferknaller die zaterdagavond 11 januari om 20.30 uur van start gaat op NPO 1. Ook Rik van de Westelaken vertelt over zijn rol als gastheer van het AVROTROS-programma.



De serie is deze keer opgenomen in China.