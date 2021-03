Mol Renée Fokker: ‘Een van de moeilijkste rollen die ik ooit heb gespeeld’

Jim Deddes: Met Harco het theater in zou leuk zijn

6 maart Jim Deddes speelt momenteel in de absurdistische serie Trecx. Hij vertolkte serieuze rollen in Mocro Maffia en in de film De Oost, maar we kennen hem vooral van Harco, het typetje dat wekelijks opduikt bij Matthijs Gaat Door. ,,Harco is helemaal zichzelf.”