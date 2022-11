Molloten opgelet: eerste hint over nieuw seizoen

Bijna 4,3 miljoen mensen keken naar eerste WK-wed­strijd van Oranje in Qatar

Bijna 4,3 miljoen thuissupporters hebben maandagavond gekeken naar de eerste wedstrijd van Oranje op het WK voetbal in Qatar. De uitzending op NPO 1 was daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek het best bekeken programma van de dag.

