Mona Keijzer draagt stiletto’s alsof het wandelschoenen zijn

met video Meedoen met Expeditie Robinson: ‘Heb toiletpa­pier mijn hele leven zwaar onderge­waar­deerd’

Het is er snikheet, je slaapt slecht, hebt altijd honger, valt kilo’s af, verveelt je te pletter, maakt ruzie, hebt heimwee en je moet ook nog eens fysiek aan de bak. Wáárom in vredesnaam zou je meedoen aan Expeditie Robinson? De kandidaten aan het woord. ,,Ik dacht: nu kan ik laten zien wat ik kan, want ja, dankzij mijn lichaam leef ik nog.”