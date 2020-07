Monica gaat voor honderd verjaardagen met dochtertje en Jochem klaar met campingleven

Gezin met 8 (!) kinderen uit Tollebeek opnieuw in tv-programma Een Huis Vol: ‘We doen ons niet anders voor’

9:37 Meedoen aan Een Huis Vol? Janneke Jelies uit Tollebeek moest er in eerste instantie niet aan denken. Maar binnenkort is ze met haar grote gezin voor de tweede keer te zien in een reeks van het populaire televisieprogramma. ,,Kom maar op’’, zegt ze. ,,Kunnen we nog een keer laten zien wie we zijn.’’