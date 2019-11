Monica Geuze en Lars Veldwijk uit elkaar

Love Island-presentatrice Monica en Lars kregen in december 2016 een relatie. Een paar maanden later gingen ze even uit elkaar. Reden was dat Veldwijk voor een voetbalclub in Noorwegen speelde en niet genoeg tijd in zijn liefdesleven kon stoppen. In juli vorig jaar werd dochter Zara-Lizzy geboren. Veldwijk heeft een zoon, Mason, uit een eerdere relatie.