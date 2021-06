Monica Geuze heeft spijt van delen van foto's van weeskinderen in Gambia

Engeland in de greep van The Masked Dancer: deze ‘sportle­gen­de’ was de rubberen kip

2 juni Na het enorme succes van The Masked Singer is er in Amerika en Engeland nu ook The Masked Dancer, waarin beroemdheden onherkenbaar hun danskunsten vertonen. Het eerste seizoen in Engeland ging afgelopen weekend van start en beheerst nu al de lokale media. Want wie gingen er toch schuil achter het mysterieuze bietje en de rubberen kip?