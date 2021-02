Monica Geuze twijfelt over vaccinatie

De influencer zegt zelf ook flink van mening te zijn veranderd sinds het begin van de eerste lockdown. Toen riep ze iedereen nog op thuis te blijven, maar nu ze de gevolgen voor de economie ziet, is dat minder. ,,Over die hashtag #ikdoenietmeermee valt genoeg te zeggen”, vertelt ze. ,,Ik bedoel: kritisch zijn is altijd goed, maar dit vond ik niet heel verstandig.”

Wanneer wordt gevraagd of ze eventueel een vlog zou wijden aan het laten vaccineren, zegt Geuze zich niet geroepen te voelen. ,,Ik weet zelf niet eens of het goed is om je te laten vaccineren, dus zou ik dan positief of negatief iets kunnen betekenen?”, vraagt ze zich af. De influencer wil dan ook graag eerst weten of het vaccin schade kan aanrichten. ,,Sommigen zeggen: ja, je vreet ook elke dag een frikandel, dat is ook slecht voor je. Maar dat wéét je inderdaad en dan is dat een bewuste keuze.”