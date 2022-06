Monique drinkt een biertje met haar vader, Bettina was bang dat Jim bij haar weg zou gaan

VaderdagbytesKorte updates van de sterren op sociale media: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrity’s. Vandaag een speciale Vaderdag-editie! Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Al 25 jaar moet Gordon het zonder zijn vader doen. Daarom voelt vandaag als een extra speciale dag voor de entertainer.

Eindelijk heeft Airen Mylène een selfie met haar vriend Taeke Taekema. Nu hij de tekeningen van de kinderen in ontvangst heeft genomen, is zijn humeur daar goed genoeg voor.

Op dit kiekje zit Maan de Steenwinkel nog rustig in het gras, maar even later gaf ze een vlammend optreden met een emotionele ode aan haar vader.

Speciaal voor Vaderdag heeft Rolf Sanchez een rijmpje gemaakt voor zijn vader.

Voor altijd! Jamai Loman deelt een schattig kiekje uit de oude doos met zijn vader.

Een bijzondere foto plaatst Daphne Deckers. Haar vader is er helaas niet meer en dit is de enige foto waar beide opa's van haar zoon Alec (in het midden) op staan.

Wat kan je beter doen dan een biertje drinken met je vader, denkt Monique Smit.

Met een prachtige oude foto laat Dries Roelvink weten nog altijd aan senior te denken.

Bij Dave Roelvink is het juist voor het eerst Vaderdag. We zijn benieuwd of zoontje Dean zelf het ontbijtje voor zijn papa heeft klaargemaakt.

Nu hebben Bettina Holwerda en Jim Bakkum samen drie kinderen. Maar de actrice was toch even bang dat haar geliefde niet jong vader wilde worden én dat dat door hun leeftijdsverschil een probleem in hun relatie zou worden. Het bleek heel anders te gaan!

