Monique komt met kinderboek over overleden hond

,,Eindelijk kan ik vertellen dat ik bezig ben een kinderboekje te maken over mijn aller liefste hondenziel Dunya", schrijft de vriendin van André Hazes gisteravond op Instagram. ,,Ik heb nog steeds onbeschrijflijk veel verdriet om haar verlies en wilde daar iets mee. Verwerken door te delen. Ons verhaal, ons leven saampjes op papier met mooie tekeningen erbij."



Met het boekje wil Monique kinderen uitleggen wat er gebeurt als een huisdier overlijdt. ,,Hoe leg je aan je kindje uit dat een hondje oud of ziek is? Hoe leg je uit dat hij/zij naar de hemel is? Maar ook, hoe breng je over dat een hond familie is en je daar goed voor moet zijn?"



In mei moest de blondine afscheid nemen van haar hond Dunya, die ze 14,5 jaar had. De viervoeter had een tumor in haar hoofd en kampte met spieruitval. Ze heeft hier nog veel verdriet van. ,,Dunya was mijn meisje, mijn wereld en zij verdient het om door te leven in de hartjes van kindjes."



De afgelopen weken heeft Monique samen met een vriendin een begin gemaakt met schrijven. Het boek moet begin volgend jaar verschijnen. De opbrengst gaat naar een goed doel voor dieren.