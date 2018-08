Monique Smit maakt filmdebuut in romantische film First Kiss

In de rij voor een rolletje als figurant in De Luizenmoe­der

8:33 Een rolletje als figurant in de nieuwe reeks van De Luizenmoeder? De kandidaten staan ervoor in de rij. De omwonenden van de school In Mijdrecht waar de opnames van deze populaire serie binnenkort plaatsvinden, verheugen zich op de komst van de cast.