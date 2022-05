Monopolyspel verraadt spoilers van nieuwe seizoen Stranger things

De afbeeldingen van de kaarten van het spel - die vorige maand voor het eerst circuleerden op internet - geven een aantal spoilers weg. De streamingdienst was niet blij met het ongeluk. Matt en Ross Duffer, de makers van de show, wisten volgens bronnen niet af van het bestaan van het spel en waren na het lekken van de spoilers ‘compleet over hun toeren’.



Het is niet duidelijk of de afbeeldingen die gelekt zijn afkomstig zijn van een spel dat nog niet uitgegeven mocht worden, of dat de spellen te vroeg in de verkoop zijn gegaan.