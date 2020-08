Monsterhit in België, Kim zwanger; Jaap Reesema is niet te stoppen

Even een opfriscursus: Jaap Reesema won in 2010 het derde seizoen van X-Factor. Daarna scoorde hij een bescheiden hitje en ging uiteindelijk verder als Jake Reese. Onder die naam had hij succesvolle samenwerkingen met internationaal bekende dj's als Hardwell, David Guetta en Lucas & Steve. Ook kennen we hem als de man van Kim Kötter. Sinds drie jaar timmert hij hard aan de weg in België.



,,Het begon daar drie jaar geleden met Ellie", vertelt Jaap vandaag vanuit zijn tuin in Loosdrecht. ,,Die heeft daar toen zeven weken op één gestaan in de Ultratop 50.” Een kneiter van een hit en daarna volgde ook nog succes met het nummer Summer Life, dat op de derde plek belandde in de hitlijst. Alle nummers zijn in samenwerking met de Belgische dj Regi, in Nederland vooral bekend als producer achter Milk Inc.