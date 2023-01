Morad mist na Top 2000 eerste show van zijn dagelijkse programma op Radio 2 door ziekte

Foo Fighters gaan door na dood drummer, maar worden 'andere' band

De Foo Fighters hebben voor het eerst sinds de dood van drummer Taylor Hawkins in maart officieel iets gezegd over de toekomst van de band. De Amerikaanse groep laat zaterdag op sociale media weten door te gaan, maar geeft aan dat het wel ‘anders‘ wordt zonder Hawkins. Over een vervanger bericht de band niet.

