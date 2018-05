Morgan Freeman beschuldigd van ongewenste intimiteiten

Morgan Freeman (80) is de nieuwste naam die opduikt in de #MeToo-kwestie. Zestien mensen hebben zich tegenover CNN uitgesproken over ongepast gedrag en intimidatie door de acteur, acht van hen zeggen slachtoffer van hem te zijn.

Onder de slachtoffers is onder anderen een jonge productie-assistent die in 2015 op de set van Going In Style werd lastiggevallen door de inmiddels tachtigjarige Freeman. Hij zou bijna dagelijks vervelende opmerkingen hebben gemaakt over haar figuur en kleding en haar ook hebben aangeraakt op haar onderrug. Ook probeerde hij volgens de vrouw meermaals haar rok omhoog te schuiven en vroeg hij of ze ondergoed droeg.

Ook op de sets van diverse andere films zou Freeman zich misdragen hebben. Zo zegt een productiemedewerkster dat de acteur diverse opmerkingen over haar en een vrouwelijke assistent maakte tijdens opnames van Now You See Me in 2012.



CNN sprak voor het onderzoek uitgebreid met vele mensen die door de jaren heen met Freeman werkten. Sommigen loofden hem omdat ze nooit getuige waren geweest van enig twijfelachtig gedrag.