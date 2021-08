MovieInsiders: Dit zijn de fijnste feelgood-films aller tijden

Ook in deze aflevering een drietal recensies. In het The Truman Show-achtige Free Guy ontdekt Ryan Reynolds dat hij een geprogrammeerd figuurtje in een videogame is en in The Suicide Squad slaan antihelden als Harley Quinn en pratende haai King Shark (met de stem van Sylvester Stallone) aan het bloedvergieten voor ‘het goede doel’. Maar het werd ook weer eens tijd voor een klassieker. Is het Franse La Haine over achterbuurtjongeren en politiegeweld ruim 25 jaar na dato nog even urgent?