Mr. Bojangles-schrijver Jerry Jeff Walker (78) overleden

Singer-songwriter Jerry Jeff Walker, vooral bekend als schrijver van het bekende nummer Mr. Bojangles , is gisteren op 78-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. Walker werd in 2017 gediagnosticeerd met keelkanker.

Walker schreef Mr. Bojangles in de jaren zestig en nam het nummer ook op voor zijn gelijknamige album uit 1968. Het liedje werd echter pas een hit toen het werd gecoverd door Nitty Gritty Dirt Band in 1970 en Sammy David Jr. in 1972 en later door vele andere artiesten.

De countryzanger werd in 1942 geboren in Oneonta (New York) en leerde muziek spelen als tiener. Al gauw kwam Walker terecht in de folkscene van New York. Hij reisde het land door voordat hij zich in de jaren zeventig in Austin vestigde en zich meer op country richtte.

Walker bracht tientallen albums uit en was jaren de frontman van de Lost Gonzo Band. Ook vormde hij een inspiratiebron voor verschillende collega’s. Zo zei Jimmy Buffett dat de zanger een belangrijke rol had in zijn carrière.