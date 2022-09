Mr. Probz daagt platenmaatschappij Sony voor de rechter

Gert Verhulst over kritiek na wo­ke-discussie: ‘Duw mensen die zondigen niet onmiddel­lijk in de hoek’

Gert Verhulst (54) kwam de afgelopen periode in eigen land onder vuur te liggen door een uit de hand gelopen woke-discussie in zijn programma De tafel van vier. Marc-Marie Huijbregts wees hem de volgende dag terecht en stelde dat zijn mening over kwetsende termen er niet toe doet. ‘Begrip moet van beide kanten komen’, reageert Verhulst in Dag Allemaal drie weken na de veel besproken uitzending op de Belgische tv.

