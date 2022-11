MS-patiënt Christina Applegate rouwt om de persoon die ze vroeger was: 'Ik zoek uit wat ik nog kan’

Christina Applegate (50), die in augustus 2021 te horen kreeg dat ze MS heeft, rouwt om de persoon die ze vroeger was. Ze moet nog uitzoeken hoe de toekomst als actrice er voor haar uit gaat zien, vertelt ze aan Variety. ,,Het is echt zwaar.”

De actrice kreeg het vreselijke nieuws te horen tijdens de opnames van het derde seizoen van de Netflix-reeks Dead to me. Hoe het in de toekomst verder moet met haar acteercarrière is nog onzeker. ,,Ik moet uitzoeken wat ik nog kan”, vertelt ze in een openhartig interview met Variety. ,,Dit is allemaal nog zo nieuw voor mij. Ontdekken welke symptomen MS bij mij precies veroorzaakt kost veel tijd. Ik zit momenteel nog volop in de ontdekkingsfase. Daarnaast rouw ik nog steeds om de persoon die ik vroeger was.”

Applegate zoekt een set waar ze haar ‘eisen’ kan stellen, ook als ze niet meteen de grootste ster is die er rondloopt. ,,Ik wil niet dat ze denken dat ik een diva ben omdat ik maar vijf uur per dag wil werken.” De actrice geeft ook toe dat ze niet terug kan naar hoe het vroeger was. ,,Werken zoals ik vroeger deed kan ik gewoonweg niet meer. Het was echt zwaar.”

Dochtertje

De Amerikaanse actrice haalt momenteel vooral veel voldoening uit haar gezinsleven. Vooral haar 11-jarige dochter Sadie Grace LeNoble brengt haar veel vreugde. ,,Ik vind het leuk om er 100 procent voor haar te zijn. Ik kan haar ophalen van school, haar helpen met haar huiswerk, voor haar koken (...) Dat zijn allemaal zaken die ik lange tijd heb moeten missen. Ze is ook gewoon blij dat ik meer in de buurt ben.”

Verder zegt Applegate, die aangeeft nog vaak moe te zijn, dat ze sterker aan het worden is. Ze is hoopvol over haar toekomst. ,,Ik was er zeker van dat het voorbij was, maar wie weet. De kans is groot dat ik mij binnenkort ga vervelen. Ik heb nog veel ideeën in mijn hoofd. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik ze kan uitvoeren.”

