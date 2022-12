MTV Award van Madonna geveild

recensie Gevoelige cinema: alleen al de acteurs in Armageddon Time pakken je volledig in

Het lijkt vreemd een filmrecensie te beginnen met Joris Luyendijks veelbesproken boek De 7 Vinkjes over de privileges van hoogopgeleide, blanke, heteromannen, maar we doen het toch. De enorme kritiek die de schrijver dit jaar kreeg, ging deels over waar de focus zou moeten liggen. Bij die bevoorrechte mens of juist bij hen die eerder moeten knokken voor gelijke kansen?

3 december