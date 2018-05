Murat Isik wint Libris Literatuur Prijs 2018

Collega-schrijver en juryvoorzitter Abdelkader Benali maakte de winnaar bekend in het Amstel Hotel in Amsterdam. Isik neemt een bedrag van 50.000 euro mee naar huis, plus een bronzen legpenning.



De jury was vol lof over de auteur. ,,Murat Isik trekt je vanaf de eerste bladzijde met de vanzelfsprekende autoriteit van de geboren schrijver het verhaal binnen'', aldus het gezelschap. ,,Hij geeft 'een wereld die de lezer kent uit krantenartikelen en sociale studies' een plek 'in een universele, beklemmende en diep menselijke roman'.



,,Ondanks de zware thematiek weet de auteur op elegante en dikwijls humoristische wijze een belangrijk en ernstig verhaal te vertellen over een familie die zijn huis vindt in onze recente geschiedenis", zo prees de jury.



Murat Isik (1977) debuteerde in 2012 met de ook erg gewaardeerde en inmiddels in meerdere talen vertaalde roman Verloren grond.



De andere genomineerden voor de Libris Prijs waren Martin Michael Driessen, Marjolijn van Heemstra, Ilja Leonard Pfeijffer, Arjen van Veelen en Tommy Wieringa. Vorig jaar won Alfred Birney de prijs met zijn roman De tolk van Java.

De prijs werd vandaag voor de 25e keer toegekend.