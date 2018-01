Museum bood Trump een toiletpot aan in plaats van schilderij

De president en zijn vrouw wilden het schilderij ophangen in hun privévertrekken in het Witte Huis. Het is een traditie voor presidenten en hun First Lady om privévertrekken op te leuken met geleende kunstwerken.

De curator bood hen wel een ander kunstwerk aan: een gouden toiletpot van 18 karaat. Het museum in New York stelde het gouden toilet van kunstenaar Maurizio Cattelan tot het einde van vorig jaar zomer tentoon. Curator Nancy Spector antwoordde per mail dat het toilet beschikbaar is 'mocht de First Lady interesse hebben om dat in het Witte Huis te installeren'. Dat meldt de Washington Post, die de mail heeft ingezien. Foto’s van de hotels, buitenverblijven, het appartement van Trump in New York en zelfs het interieur van zijn vliegtuig laten zien dat de president dol is op goud.