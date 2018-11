Musical Annie M.G. Schmidt stopt in januari

De musical ging in september vorig jaar in première. Sinds juni is de voorstelling alleen te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Simone Kleinsma speelt in alle resterende voorstellingen de hoofdrol: ,,Ik vind dit een feestje om te doen. Het blijft ook na 280 voorstellingen ontzettend leuk om in de huid te kruipen van Annie. Ik verheug me er dan ook enorm op om ook de komende maanden haar jasje nog aan te mogen trekken.”