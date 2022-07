Musical Grease keert terug naar de theaters

Verlinde stelt dat Grease een tijdloze musical is. ,,Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat de musical voor het eerst op Broadway te zien was. Nederland volgde in de jaren negentig en daarna heb ik met mijn bedrijf de musical in 2006 voor het eerst mogen maken. Met Jim Bakkum en Bettina Holwerda als Danny en Sandy. En zij werden ook in het dagelijks leven verliefd. Nu gaan we op zoek naar een nieuwe Danny Zuko en Sandy.”

De musicalproducent verheugt zich op de komende periode. ,,Grease heeft bewezen een musical van alle tijden te zijn. Ik kijk er naar uit om deze productie met een jonge groep mensen te gaan maken. En om vanaf maart volgend jaar iedereen weer in het theater te zien. Want we mogen gelukkig weer.”

Grease vertelt over de liefde tussen het brave meisje Sandy en de stoere bink Danny. Het stuk, dat in 1972 voor het eerst werd opgevoerd, bevat talloze hits als Greased Lightning, You’re The One That I Want en Hopelessly Devoted. Grease werd wereldberoemd door de filmversie die in 1978 werd gemaakt, met in de hoofdrollen John Travolta en Olivia Newton-John.

