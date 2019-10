Musical Mrs. Doubtfire volgend jaar naar Broadway

Rob McClure, die in 2013 werd genomineerd voor een Tony-award voor beste acteur, gaat de rol van Mrs. Doubtfire vertolken. Op 5 april 2020 gaat de voorstelling op Broadway (New York) in première.



Mrs. Doubtfire gaat over acteur Daniel Hillard die in scheiding ligt en van zijn ex zijn kinderen niet meer mag zien. Om toch nog bij zijn kroost te kunnen zijn, verkleedt hij zich als oude nanny (mevrouw Doubtfire) om alsnog stiekem bij zijn kinderen te kunnen zijn.