Musical Soldaat van Oranje gaat weer half jaar verder

De musicalversie van het levensverhaal van Engelandvaarder Erik Hazelhoff Roelfzema viert op dinsdag 30 oktober het achtjarig bestaan. Dit is nog geen enkele andere theatervoorstelling in Nederland ooit gelukt. In totaal zagen al meer dan 2,7 miljoen mensen Soldaat van Oranje in De Theaterhangaar in Katwijk.

Het record van de langstlopende voorstelling in de Nederlandse geschiedenis verbrak de musical al in 2013; het record stond tot toen op naam van The Phantom of the Opera. In totaal hebben twintig acteurs de hoofdrol van Hazelhoff Roelfzema gespeeld; de rol wordt momenteel gedeeld door Alex van Bergen en Valentijn Benard.